Summerville alla Roma: “Possibile arrivo in serata”

C’è chi si sbilancia sulla trattativa per l’ala olandese del West Ham

Mentre in Inghilterra continuano a parlare di un possibile inserimento dell’Aston Villa per Crysencio Summerville, in Italia c’è sempre maggiore ottimismo sull’approdo dell’ala olandese alla Roma. L’intesa tra club è stata raggiunta sulla base di circa 50 milioni di euro, bonus inclusi.

Da sistemare c’erano alcuni dettagli sulle modalità di pagamento e di bonus e anche l’aspetto delle commissioni. Stando alle ultime indiscrezioni, in queste ore sono stati superati anche gli ultimi scogli. Alfredo Pedullà parla di affare ormai in chiusura, mentre Attilio Malena si sbilancia con un “è fatta: Summerville è un calciatore della Roma“.

Insomma, tutti gli indizi sembrano portare ad una fumata bianca imminente, al punto che forzaroma.info parla anche di un possibile arrivo nella capitale in serata del calciatore.