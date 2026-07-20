Accordo con l’Inter, bye bye Roma

Il calciatore si è già promesso alla squadra nerazzurra, come stanno le cose

Concentrata al 100% sull’affare Summerville, la Roma non può permettersi di perdere di vista anche gli altri temi caldi legati al calciomercato estivo, ma dovrà per forza di cose fare delle scelte radicali per accontentare le voglie di Gian Piero Gasperini, che ha chiesto almeno tre-quattro rinforzi di livello, più i sostituti dei calciatori persi, come Celik.

Oltre all’ala olande, un altro dei temi più caldi è la potenziale cessione di Manu Koné in Premier League. Seguito anche dall’Inter in più di un’occasione, il centrocampista francese non è l’unico possibile intreccio con il club nerazzurro.

Entrambi a caccia di rinforzi sulle fasce, infatti, Piero Ausilio e Tony D’Amico hanno stilato una lista di profili che comprendono anche alcuni obiettivi condivisi. È il caso, ad esempio, di Rafik Belghali, in uscita dal Verona con un prezzo di circa 12 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da TMW, nel weekend ci sarebbe stato un contatto diretto tra l’Inter e l’Hellas e il calciatore si sarebbe “promesso” ai nerazzurri. Protagonista al Mondiale con la maglia dell’Algeria, il calciatore sarebbe felice di trasferisti a Milano.