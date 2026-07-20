Garnacho vuole solo la Roma: rifiutata un’altra italiana

Il ping pong sull’asse Italia-Inghilterra delinea interessanti traiettorie di mercato: lo sviluppo è ormai chiaro
In procinto di sferrare l’assalto decisivo per Summerville, la Roma non vuole precludersi importanti spazi di manovra anche per Alejandro Garnacho. Memorizzata l’esclusione dal progetto tecnico di Xabi Alonso, l’ex United si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.
Con i Blues che continuano a chiederne la cessione a titolo definitivo, la Roma nei giorni scorsi ha fatto recapitare una certa apertura ad imbastire l’affare in prestito con riscatto condizionato al raggiungimento di determinate condizioni.
Sondato dall’Aston Villa durante le trattative per Rogers al Chelsea, l’argentino aveva comunque continuato a dare priorità ai giallorossi, vista la volontà di misurarsi in un altro campionato. La stessa sorte è toccata anche ad una squadra italiana.
Secondo Niccolò Santi, l’ex United è stato proposto anche alla Fiorentina, ma vuole solo la Roma e per ora non prende in considerazione altre destinazioni.