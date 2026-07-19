Roma e Juve avvisate, svolta Kessié: comunicazione top secret

Le ultime sul futuro dell’ex centrocampista del Milan tirano in ballo anche i giallorossi: come stanno le cose

Protagonista di un Campionato del Mondo nel quale è tornato a mettere in mostra tutte le sue qualità, Franck Kessié è uno degli svincolati di lusso su cui si stanno più concentrando le attenzioni degli addetti ai lavori.

Dopo aver chiuso la parentesi triennale tra le file dell’Al-Ahli, il nativo di Ouragahio è pronto per ritornare in pompa magna in Europa. Centrocampista box to box che in Serie A ha dimostrato di fare la differenza, l’ex Milan è stato accostato con una certa insistenza sia alla Roma che alla Juventus.

In realtà, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, tra i due club solo i bianconeri avrebbero formalizzato una proposta contrattuale al ragazzo: la “Vecchia Signora” e un’altra squadra araba, infatti, sarebbero le due compagini in grado di tradurre in passi ufficiali i sondaggi esplorativi dei mesi scorsi.

Il discorso ingaggio resta però un rebus ancora tutto da sciogliere. Benché disposto ad abbassarsi lo stipendio rispetto ai 13-14 milioni di euro netti annui, Kessié chiede un contratto da almeno sei milioni di euro a stagione: soglia che, almeno per il momento, Carnevali non ha intenzione di raggiungere.