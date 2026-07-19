Dall’Inghilterra, occhio Roma: pagano la clausola di Summerville

Emergono nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante olandese del West Ham

È stata una giornata abbastanza contraddittoria quella di ieri per quanto riguarda la trattativa per Crysencio Summerville. Mentre da un lato si registravano aggiornamenti improntati ad un grande ottimismo, con Di Marzio che ha parlato di un calciatore mai così vicino alla Roma, dall’altro si parlava invece di una situazione ancora in divenire con offerte ufficiali rifiutate dal West Ham o mai realmente arrivate.

La verità, come sempre, forse sta nel mezzo e vede un Tony D’Amico fortemente operativo su questo fronte dopo un’apertura totale del giocatore, ma non ancora vicino all’ultima curva della trattativa e con il concreto rischio che proprio sul rettilineo finale possa esserci il soprasso di un club di Premier League.

In tal senso, dall’Inghilterra parlano di un Aston Villa pronto a pagare i 45 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro) previsti dalla clausola rescissoria, nel momento in cui dovessero ricevere l’ok definitivo del calciatore. Secondo medium.com, nella serata di sabato l’Aston Villa, dopo aver perfezionato la cessione di Rogers al Chelsea, avrebbe ufficialmente avviato i colloqui con il West Ham, ma anche con l’entourage di Summerville per cercare un accordo sui termini personali