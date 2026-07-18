Maxi offerta della Roma: Summerville è vicinissimo

Il club giallorosso ha mosso passi davvero importanti per l’attaccante olandese

Nel corso della sua prima stagione, Gian Piero Gasperini ci ha abituato ad alcuni bluff ben riusciti, soprattutto per quanto riguardava i recuperi dei giocatori, ma quello di questo pomeriggio su Crysencio Summerville rischia di diventare uno dei meglio riusciti.

“Evidentemente non è alla nostra portata” aveva detto rispondendo alla domanda di un cronista sull’olandese, ma mentre Gasp pronunciava queste parole, Tony D’Amico metteva a punto gli ultimi dettagli dell’offerta ufficiale da recapitare al West Ham. E che offerta.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il club giallorosso ha proposto 46 milioni di euro al club londinese dopo aver incassato un’apertura totale del calciatore. Secondo il giornalista di Sky Sport il 24enne ex Leeds non è mai stato così vicino al club giallorosso. Confermate, dunque, le tempistiche anticipate ieri da Eleonora Trotta, che aveva parlato di una deadline fissata al massimo entro lunedì.