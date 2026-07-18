Gasperini in conferenza: “Lenti su Celik, Soulé con qualche chiletto di troppo”

Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma in sala stampa a Trigoria

Non è partito nel migliore dei modi il calciomercato estivo della Roma. Dopo la telenovela Greenwood, i giallorossi hanno subito la beffa Zeki Celik, trasferitosi alla Juventus di Frederic Massara a parametro zero dopo aver già raggiunto un accordo per il rinnovo con i capitolini.

Di questo, degli obiettivi di calciomercato e di molto altro ha parlato Gian Piero Gasperini nel corso della sua prima conferenza stampa stagionale. Ecco le dichiarazioni del mister giallorosso.

“Lenti su Celik? Probabilmente si, a volte siamo diesel. Il giocatore era in scadenza, in generale dobbiamo essere più bravi, i tempi del mercato sono veloci ma ora c’è Ryan presente e questo è un valore aggiunto. Questo è un anno particolare, con i mondiali di mezzo, a giugno siamo stati un po’ fermi. Ora ci si comincia a muovere. Celik lo posso ringraziare per lo scorso anno, ma calcisticamente ci rinforzeremo, forse saremo anche meglio”.

“A volte ho delle informazioni che poi diventano altre. Ad esempio sul fair play finanziario ero convinto che con la Champions si sarebbe scavallato, invece non è così. A ogni imprevisto bisogna fare una strategia nuova e sfruttare l’entusiasmo di questa piazza e le possibilità di questa società, che ha i suoi difetti ma anche tanti pregi”.

“Scudetto? Quando dico che dobbiamo migliorare penso a stabilizzarsi in quelle zone alte, quando ci riesci poi arriva anche il momento di puntare a quello, ma in questo momento l’obiettivo è di stabilizzarci. La squadra è andata oltre le proprie aspettative lo scorso anno”.

Sul rinnovo di Pellegrini: “Mi auguro che possa al più presto recuperare dall’infortunio e poi trovare l’accordo con la squadra”.

“Io ho un rapporto diretto con la proprietà e non mi manca nulla, c’è un rapporto vero, di confronto, a volte con tempi diversi. Bisogna rispettare le caratteristiche di tutte le persone. Siamo un po’ lenti a partire, ma poi diventiamo un bel trattore. Sono convinto che le prossime settimane questo diesel raggiungerà un’altra velocità”.

“Oltre ai tre-quattro acquisti mirati di cui parlavo in primavera, va sostituito chi parte e sono convinto che rimpiazzeremo bene Celik. Da giugno scorso ad oggi c’è sempre stata un’evoluzione sulle cessioni e penso sia stato così anche per la proprietà. Se serve una cessione importante? Cambiano i numeri di volta in volta in base all’accordo con l’UEFA, probabilmente sarà così, servirà una cessione. La speranza è di definire una volta per tutte questa cosa, mi rendo contro che non è facile rimediare in pochi mesi a qualcosa che si è creata in diversi anni. Questo ovviamente non impedisce di fare acquisti ed entrate”.

“Il rapporto con D’Amico è diretto e costante, nel rispetto del suo ruolo, perché è lui che porta avanti le trattative. Quando sei a conoscenza dei problemi lavori in modo più agevole e con buono spirito”.

“Sugli esterni abbiamo Dybala e Soulé, quindi mi aspetto due arrivi lì. A volte sono anche i procuratori a muoversi, ma quello che conta è se ci sono delle offerte vere e delle trattative in entrata vera. Il giocatore è bello disponibile come sempre, anche se si è presentato con qualche chiletto di troppo che sta buttando giù molto bene”.