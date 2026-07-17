Né Juve, né Roma: il colpo a zero salta per tutti

Un altro svincolato ha scelto la prossima destinazione, doccia gelata per le italiane

C’è solo Paulo Dybala. Ad oggi, venerdì 17 luglio, è questa l’unica ufficialità importante arrivata in casa Roma. La seconda avrebbe dovuto essere l’annuncio del rinnovo di Zeki Celik, ma il club giallorosso si è fatto sfilare da sotto il naso il turco dalla Juventus dell’ex Frederic Massara.

Un altro parametro zero finito in orbita bianconera è Lorenzo Pellegrini, ma per ora l’ex capitano giallorosso continua a dare priorità assoluta al rinnovo con il club capitolino, avendo rifiutato sia la Juve che il Besiktas nelle scorse settimane.

Un altro calciatore svincolato che stuzzica parecchio sia Luciano Spalletti che Gian Piero Gasperini è Julian Brandt, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato non sono affatto foriere di buone notizie.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, la prossima destinazione del fantasista tedesco sarà la Premier League. Il giornalista di Sky non ha nominato squadre, ma nelle scorse settimane l’ex Borussia Dortmund è stato avvicinato da Arsenal, Leeds e Newcastle. Staremo a vedere.