Thuram erede di Koné: Roma-Juve più acceso che mai

Il ping pong sull’asse Roma-Torino sta diventando assolutamente vibrante: la mossa spiazza tutti

Archiviato il tradimento di Celik – che ha scelto di accasarsi alla Juventus con tanto di annuncio ufficiale – la Roma medita di imprimere la svolta ai tanti colpi in entrata inseriti nella propria lista dei desideri.

In questo senso una variabile importante sarà rappresentata dal futuro di Manu Koné. Per il francese non saranno prese in considerazione offerte inferiori ai 55-60 milioni di euro: i diversi club della Premier che hanno chiesto informazioni sul centrocampista francese non hanno fatto recapitare sulle scrivanie di Trigoria proposte di questo tipo.

Nel caso in cui ciò avvenisse, i capitolini sarebbero inevitabilmente chiamati a stringere i tempi per rivoluzionare il centrocampo. A tal proposito, come evidenziato da Sportmediaset, un profilo credibile potrebbe essere quello di Khephren Thuram.

Valutato dalla Juventus circa 40 milioni di euro, il connazionale di Koné sta recuperando dall’infortunio che gli ha impedito di mettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti per il ritiro pre-campionato.

Pedina importante su cui Carnevali vorrebbe puntare per monetizzare, il figlio d’arte ha calamitato l’interesse di alcuni club esteri che però, almeno per il momento, si sono limitati a sondare il terreno.

In un mosaico ancora tutto da comporre, la Roma avrebbe dunque sondato il terreno per Thuram, le cui caratteristiche ben si sposerebbero con le richieste tecnico-tattiche di Gasperini.

Come detto, a far pendere l’ago della bilancia in una direzione ben precisa saranno i vari segnali di apprezzamento per Koné: vi terremo aggiornati.