Costa meno di Summerville e segna il doppio: nome nuovo per la Roma

Spunta una nuova candidatura per il ruolo di attaccante esterno a sinistra

Ancora scottata dal blitz della Juventus per Zeki Celik, la Roma ha ora bisogno di una reazione immediata, anche per riacquisire un po’ di credibilità agli occhi dei tifosi e di Gian Piero Gasperini. Rispetto all’anno scorso, Gasp si è mostrato sin qui abbastanza paziente, ma ora la misura è colma e il tecnico si aspetta accelerazioni importanti su tutti i fronti.

A partire da quello legato al nome di Crysencio Summerville. Il West Ham ha già aperto alla proposta giallorossa da 40 milioni di euro più bonus, ma ora serve l’ok definitivo del calciatore, con la Roma che non aspetterà oltre il weekend. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, Tony D’Amico sta comunque sondando piste alternative.

Oltre a Garnacho e Nusa, nelle ultime ore dall’Inghilterra si è parlato di un interessamento per Jaden Philogene. Con 13 gol complessivi la scorsa stagione, il 24enne inglese ha segnato praticamente il doppio rispetto a Summerville (7 gol complessivi) e ha una valutazione leggermente inferiore. Sulle tracce del giocatore dell’Ipswich ci sono anche Benfica e Bologna.