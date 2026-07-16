Addio Roma, ha scelto la Juve: visite mediche e firma

La trattativa con i giallorossi sfuma sul più bello: Carnevali è pronto a chiudere

Con un vero e proprio colpo di coda la Juventus gela la Roma e si prepara a definire una trattativa che i giallorossi erano sul punto di chiudere.

Nelle ultime ore Carnevali ha infatti bruciato la concorrenza per Celik imprimendo l’accelerata decisiva all’operazione in gran segreto: il difensore nelle scorse ore ha già sostenuto le visite al J Medical.

Nonostante la disponibilità di massima data dal turco all’offerta della Roma, le parti non avevano suggellato l’intesa. Da qui all’inserimento fulmineo della Juve il passo è stato breve: l’ex difensore del Lille sposerà il progetto tecnico di Spalletti apponendo la sua firma su un contratto triennale.