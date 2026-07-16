Rinnovo Dybala: ecco quanto incasserà a ogni gol e presenza

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Il contratto dell’attaccante argentino è molto strutturato, ecco tutti i dettagli

Il rinnovo di Paulo Dybala è stata la prima ufficialità importante arrivata nel calciomercato della Roma. Protagonista di un finale di stagione degno della sua classe, l’attaccante argentino si è legato ai colori giallorossi per un altro anno, firmando un contratto molto strutturato fino al 30 giugno del 2027.

Paulo Dybala esulta
Rinnovo Dybala: ecco quanto incasserà a ogni gol e presenza (Ansa Foto) – asromalive.it

La trattativa per arrivare alla fumata bianca è stata abbastanza lunga e partendo da una base fissa di 2,2 milioni di euro si è poi diramata negli angusti vincoli dei bonus, legati sia alle presenze del calciatore, sia agli assist e ai gol.

In queste ore, Filippo Biafora ha fornito tutti i dettagli del nuovo contratto di Dybala. Ecco nel dettaglio ogni singolo caso:

  • 100mila euro per ogni presenza da titolare da almeno 45 minuti, con un tetto massimo a 2 milioni di euro
  • dalla ventunesima presenza il bonus gara sale a 150 mila euro
  • 75mila euro a partita subentrando dalla panchina e giocando almeno 20 minuti
  • dalla ventunesima presenza da subentrato il compenso sale a 100mila euro
  • 100 mila euro ogni 5 tra gol e assiste
  • 1 milione in caso al raggiungimento di 30 tra reti e assist
  • bonus di squadra legati alla vittoria di trofei e alla qualificazione in Champions League