Rinnovo Dybala: ecco quanto incasserà a ogni gol e presenza

Il contratto dell’attaccante argentino è molto strutturato, ecco tutti i dettagli

Il rinnovo di Paulo Dybala è stata la prima ufficialità importante arrivata nel calciomercato della Roma. Protagonista di un finale di stagione degno della sua classe, l’attaccante argentino si è legato ai colori giallorossi per un altro anno, firmando un contratto molto strutturato fino al 30 giugno del 2027.

La trattativa per arrivare alla fumata bianca è stata abbastanza lunga e partendo da una base fissa di 2,2 milioni di euro si è poi diramata negli angusti vincoli dei bonus, legati sia alle presenze del calciatore, sia agli assist e ai gol.

In queste ore, Filippo Biafora ha fornito tutti i dettagli del nuovo contratto di Dybala. Ecco nel dettaglio ogni singolo caso: