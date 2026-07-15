Addio Roma: “Lo United ha preso Koné, ecco la cifra”

Il centrocampista francese è un argomento di grande discussione in sede di calciomercato

Inizialmente in panchina nella semifinale di ieri contro la Spagna, Manu Koné non è riuscito a sovvertire le sorti della Francia quando è entrato in campo. Al centro delle indiscrezioni di calciomercato ormai da mesi, il centrocampista francese potrebbe veramente partire nelle prossime settimane.

Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United sono solo alcune delle squadre che hanno chiesto informazioni sul numero 17 della Roma, ma in queste ore è arrivata una vera e propria bomba dall’Inghilterra.

Sul suo canale youtube, infatti, l’ex Red Devils Rio Ferdinand ha affermato con grande sicurezza che Koné diventerà un nuovo calciatore del Manchester United. “Fabrizio Romano ha appena confermato (in realtà non ha mai detto una cosa simile, ndr) che lo United ha raggiunto un accordo da 45 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro) per Koné della Roma.

I Red Devils hanno sicuramento preso contatti con l’entourage del calciatore e sono una delle squadre maggiormente interessate al francese, ma al momento, a men che Ferdinand non parli di una confidenza privata, Romano non ha ancora parlato di accordi pubblicamente.