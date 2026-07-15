Da Endrick a Nusa: la Roma non molla nulla

Il club giallorosso ha degli obiettivi principali e delle alternative di assoluto livello

In attesa della risposta definitiva di Crysencio Summerville alla bozza di proposta fatta ieri, la Roma continua a lavorare alacremente anche sugli altri fronti. Alejandro Garnacho, Diego Moreira, Nicolò Tresoldi sono obiettivi di vecchia data, ma anche gli altri dossier sono finiti in orbita giallorossa già da tempo.

Per quanto riguarda l’attacco, si registra un effettivo ritorno di fiamma per Endrick, ma secondo Leggo a Trigoria in questo momento si sta ragionando su un prestito secco, facendo leva sulla grande concorrenza che c’è al Real Madrid. Le Merengues, d’altro canto, non hanno intenzione di perdere il controllo sul giovane brasiliano.

Per quanto riguarda la fascia, invece, stando alle informazioni in possesso de il Romanista, qualora la pista Summerville dovesse complicarsi, la Roma potrebbe tornare con forza su Nusa, avendo la possibilità di avvicinarsi molto alle richieste del Lipsia per il calciatore.