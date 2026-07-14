Svolta in attacco per la Roma: incontro per l’accordo

Scatto importante dei giallorossi per il nuovo esterno offensivo: il sì è già arrivato

Sarebbe arrivata ad un autorevole punto di non ritorno la ricerca dell’esterno offensivo della Roma. Negli ultimi giorni D’Amico ha portato avanti in parallelo diverse piste con cui “rispondere” alla decisione di Greenwood di sposare la corte del Fenerbahçe: in tal senso emergono novità degne di nota.

Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, i giallorossi avrebbero dirottato con convinzione le loro attenzioni su Diego Moreira. Memorizzata la richiesta dello Strasburgo – non intenzionata a scendere al di sotto dei 40-45 milioni di euro – la Roma sta stringendo i tempi per incassare il sì del ragazzo.

Ecco perché nelle prossime ore è in programma un round di incontri tra l’entourage dell’attaccante e gli uomini mercato capitolini: l’obiettivo è quello di strappare il sì del giocatore per presentarsi dallo Strasburgo da una posizione di forza.

Dal canto suo l’ala belga ha già dato il suo via libera ad un’operazione che nelle prossime ore potrebbe vivere fasi piuttosto cruciali: staremo a vedere cosa succederà.