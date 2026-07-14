Koné in Premier League: lo hanno fatto di nuovo

Il francese può sbloccare la situazione rappresentando il profilo più credibile: ecco come stanno le cose

Pedina di nevralgica importanza per lo scacchiere di Gasperini, Manu Koné sta continuando a calamitare l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Soprattutto dalla Premier League le chances di un testa a testa stellare tra Liverpool e Manchester United per provare a mettere le mani sul gioiello della Roma sono assolutamente credibili.

Dal canto suo, dopo aver impresso l’accelerata decisiva per Tielemans, i Red Devils non hanno alcuna intenzione di mollare la presa per Koné.

La richiesta più o meno esplicita di Carrick è stata infatti quella di aggiungere fisicità e strapotere atletico ad una mediana a cui è spesso mancata cambi di passo e inserimenti.

Intervenuto al podcast The Athletic FC, David Ornstein si è così espresso sulle prossime mosse dello United: “Il Manchester avrà una visione chiara di ciò che vuole. Considerando il profilo dei giocatori in rosa, proveranno ad acquistare qualcuno di gamba”.

Come riferito da Team Talk, con Gomes al centro di una sfida di mercato e alla luce mancata definizione della trattativa per Ederson, lo United conta di muovere passi concrete per il giallorosso per il quale la Roma non è comunque intenzionata a fare sconti: serviranno 55-60 milioni per far vacillare i Friedkin.