Dal blitz di Inzaghi alla riunione con la Roma: 50 milioni per chiudere

L’allenatore italiano ha scelto il prossimo colpo dell’Al-Hilal, la situazione

Tra una seduta d’allenamento e l’altra, Gian Piero Gasperini spera di ricevere aggiornamenti incoraggianti sul calciomercato della Roma, sia in entrata, dove si aspetta almeno tre colpi nelle prossime settimane, sia in uscita, dove spera di poter preservare praticamente tutti i titolarissimi, nella consapevolezza che forse un sacrifico dovrà essere fatto.

Nella tarda serata di ieri, anche Sky Sport ha confermato i primi affondi per Alejandro Garnacho e Diego Moreira, individuati come prime scelte sia da Gasp che da Tony D’Amico ormai da settimane. La speranza è quella di riuscire a impostare una operazione allargata con il fondo BlueCo e di ammorbidire così le richieste del Chelsea per l’attaccante argentino, almeno per quanto riguarda la formula.

Rimanendo sugli attaccanti esterni, l’emittente satellitare ha parlato anche di nuovi tentativi per Crysencio Summerville. Retrocesso con il West Ham, l’olandese vorrebbe trasferirsi al Manchester United, ma i Red Devils non hanno ancora fatto l’offerta definitiva per lui.

In questo contesto, secondo Paddy Keogh di Attacking Football, si sarebbe inserito di prepotenza Simone Inzaghi. L’Al-Hilal non avrebbe certamente problema a raggiungere i 50 milioni di sterline (circa 58,5 milioni di euro al cambio attuale) richiesti dagli Hammers e vuole provare a convincere il calciatore con un maxi ingaggio fuori dalla portata delle squadre europee.

E la Roma? Di sicuro non ha ancora mollato la presa. Sfruttando la presenza nella Capitale dell’agente dell’ex Leeds per la chiusura di Doekhi alla Lazio, la dirigenza giallorossa secondo Fabrizio Romano nelle prossime ore avrà un incontro per capire i margini di un’eventuale operazione.