Come d’incanto Roma: accordo per l’attaccante

L’intesa è stata già raggiunta nei suoi aspetti essenziali: ecco cosa manca per chiudere
Alla ricerca degli incastri giusti con cui imprimere l’accelerata decisiva al proprio mercato in entrata, la Roma sta continuando a scandagliare il mercato degli attaccanti non limitandosi alla situazione riguardando l’esterno offensivo.
In tal senso trapelano novità degne di nota. Come evidenziato da Nicolò Schira, i giallorossi avrebbero infatti trovato l’accordo con Tresoldi, assolutamente galvanizzato all’idea di vestire la maglia della Roma: sul tavolo un contratto fino al 2031.
Anteponendo il progetto tecnico di Gasperini alle varie offerte ricevute dalla Bundesliga, il classe 2004 avrebbe ormai maturato la sua scelta di atterrare nella Capitale.
Per farlo, però, D’Amico sarà chiamato ad accontentare – o quantomeno ad avvicinarsi – alle richieste del Club Brugge, non disposto ad accettare offerte inferiori ai 25 milioni di euro.
Ad ogni modo i contatti proseguono in maniera piuttosto spedita e non è escluso che possano trapelare novità nel corso delle prossime settimane.