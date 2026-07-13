Dybala e la Roma ancora insieme: la firma è arrivata

di

Accordo totale, firma sul contratto e comunicazione in arrivo: “Joya” giallorossa

Era solo questione di tempo dopo l’accelerata improvvisa impressa nei giorni scorsi, ora sta per assumere i crismi dell’ufficialità: l’avventura di Dybala alla Roma continuerà per almeno un’altra stagione.

Paulo Dybala felice al "Bentegodi"
Dybala e la Roma ancora insieme: la firma è arrivata (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Come riferito da Matteo Moretto, la “Joya” ha apposto la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi. Già definita in tutti i suoi aspetti, l’intesa era stata perfezionata sulla base di un contratto annuale con opzione per un’altra stagione.

Il numero 21 percepirà tra i 2,5 e 3 milioni di parte fissa a cui aggiungere dei bonus che potrebbero far lievitare l’ingaggio fino a quattro milioni.

Decisivi il pressing di Gasperini – che ha spinto molto affinché le parti trovassero la quadra in tempi relativamente brevi – e la volontà del ragazzo che, a dispetto delle voci trapelate dall’Argentina, ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità.