Dybala e la Roma ancora insieme: la firma è arrivata

Accordo totale, firma sul contratto e comunicazione in arrivo: “Joya” giallorossa

Era solo questione di tempo dopo l’accelerata improvvisa impressa nei giorni scorsi, ora sta per assumere i crismi dell’ufficialità: l’avventura di Dybala alla Roma continuerà per almeno un’altra stagione.

Come riferito da Matteo Moretto, la “Joya” ha apposto la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi. Già definita in tutti i suoi aspetti, l’intesa era stata perfezionata sulla base di un contratto annuale con opzione per un’altra stagione.

Il numero 21 percepirà tra i 2,5 e 3 milioni di parte fissa a cui aggiungere dei bonus che potrebbero far lievitare l’ingaggio fino a quattro milioni.

Decisivi il pressing di Gasperini – che ha spinto molto affinché le parti trovassero la quadra in tempi relativamente brevi – e la volontà del ragazzo che, a dispetto delle voci trapelate dall’Argentina, ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità.