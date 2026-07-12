Dall’Inghilterra | Addio Roma, spunta il sì di Soulé

Si continua a parlare senza sosta della situazione legata all’argentino: l’ultima novità è degna di nota

Il futuro di Matias Soulé è sicuramente uno dei temi più chiacchierati in queste roventi ore di calciomercato. Come candidamente ammesso dallo stesso argentino, la sua permanenza nella Capitale non è affatto scontata e il pressing dalla Premier comincia a diventare vibrante.

In tal senso il lavoro ai fianchi del Sunderland avrebbe sortito i primi tangibili effetti. Come riferito da Team Talk, infatti, nelle ultime ore sarebbe i Black Cats avrebbero ricevuto un‘apertura di massima da parte del ragazzo, galvanizzato all’idea di trasferirsi in Premier League.

Tuttavia, almeno fino a questo momento non sono arrivate offerte concrete dalle parti di Trigoria. Dal canto suo D’Amico avallerebbe la cessione del ragazzo solo a fronte di un’offerta da 35-40 milioni di euro: proposta che, al di là dei sondaggi effettuati da diversi club inglesi, tedeschi e sauditi, non si è ancora concretizzata.

Stando così le cose, staremo a vedere se nei prossimi giorni il Sunderland riuscirà effettivamente a far saltare il banco presentandosi dalla Roma con un assegno convincente.