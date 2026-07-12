Martinelli tra Roma e Juventus? La verità sulle ultime voci

Al centro di molte voci di mercato, il profilo dell’attaccante dell’Arsenal continua a far parlare di sé: le ultime
Priorità assoluta del mercato in entrata della Roma, la ricerca di un nuovo esterno offensivo prosegue senza soluzione di continuità per i giallorossi. Memorizzata la volontà di Greenwood di sposare il progetto del Fenerbahçe, D’Amico ha immediatamente dirottato le sue attenzioni su altri profili: da Diego Moreira a Garnacho passando per Martinelli, accostato anche alla Juventus.
A proposito della situazione riguardante il brasiliano dell’Arsenal trapelano novità degne di nota. Come evidenziato da calciomercato.it, un mese fa alcuni intermediari hanno ricevuto dai Gunners comunicazioni in merito ad una valutazione del ragazzo oscillante tra i 45 e i 50 milioni di euro.
Posizione al momento granitica quella dei Gunners visto che nel contratto del brasiliano con passaporto italiano – nei dossier anche di Newcastle, United e Bayern Monaco – è presente un’opzione di rinnovo unilaterale a favore del club fino al 2028.
A tutto questo vanno aggiunte anche le pretese di Martinelli il cui attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione rappresenta un dettaglio tutt’altro che trascurabili.
Limitandosi a sondare il terreno in maniera esplorativa, insomma, sia la Roma che la Juventus non sembrano intenzionate ad affondare il colpo per il momento.