Un brasiliano tira l’altro: l’intrigo Ederson-Koné arriva anche in Serie A

Destini incrociati per i due centrocampisti di Atalanta e Roma, ecco il quadro completo

Nella giornata di ieri, il Manchester United ha comunicato all’Atalanta di non voler più acquistare Ederson dopo l’espletamento della seconda parte di visite mediche, adducendo problemi riscontrati al ginocchio. Da Bergamo negano l’esistenza di problemi fisici, mentre in Brasile si parla di una possibile diatriba tra super agenti brasiliani all’origine del ripensamento.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2027, Ederson riceverà molto probabilmente una proposta di rinnovo nei prossimi giorni, anche se la sua permanenza in nerazzurro non è affatto sicura. Il nazionale verdeoro ha ancora un po’ di mercato e non è escluso che, nel caso in cui Curtis Jones dovesse realmente trasferirsi al Nottingham Forest, l’Inter possa tornare alla carica per il brasiliano (che piace anche a Juve e Milan) o per Manu Koné.

Il centrocampista della Roma sta disputando un Mondiale di altissimo livello e ieri vi abbiamo raccontato di una possibile offerta proprio del Manchester United per lui. Il numero 17 giallorosso non è, tuttavia, l’unico nome nella lista dei Red Devils.

Globo Esporte parla, infatti, di un ritorno di fiamma importante per Joao Gomes. Il centrocampista del Wolverhampton è stato davvero ad un passo dall’Atletico Madrid, con tanto di accordo da 45 milioni complessivi già raggiunto. I colchoneros, tuttavia, decisero di mollare il giocatore quando Jorge Mendes, intermediario dell’operazione, ha chiuso con il Real Madrid per Bernardo Silva, dopo avere un’intesa totale con l’Atletico.

Una ripicca in piena regola, che ora può aprire le porte allo United, ma anche al Liverpool che ha effettuato sondaggi per Gomes.