Calciomercato Roma, svolta improvvisa: Garnacho ha detto sì

L’attaccante del Chelsea piace e non poco ai giallorossi il cui piano è stato prontamente svelato

Consapevole della necessità di puntellare l’organico per esaudire le richieste di Gasperini, la Roma non può permettersi di tergiversare troppo sulla questione esterni offensivi.

Incassato il rifiuto di Mason Greenwood – per il quale il Fenerbahçe ha ormai bruciato la concorrenza preparandosi a chiudere l’operazione – i giallorossi hanno individuato in Garnacho un profilo assolutamente spendibile al quale dare la caccia.

Benché il Chelsea non abbia ancora aperto al prestito – formula poco impattante e dunque molto intrigante per il bilancio giallorosso – D’Amico ha comunque incassato l’apertura convinta del ragazzo, deciso a rilanciarsi lontano da Londra.

Sul suo canale YouTube Fabrizio Romano si è infatti speso in questi termini: “Garnacho-Roma? Il giocatore ha dato molto più di un’apertura: è molto tentato e crede che l’Italia possa rappresentare il momento giusto per la sua carriera: la possibilità di giocare la Champions farebbe la differenza”.

Contestualmente Romano ha però posto l’accento anche sulle difficoltà di un’operazione ancora tutta da imbastire: “Al momento il Chelsea non apre alla formula del prestito con diritto di riscatto: vuole il titolo definitivo oppure l’obbligo garantito”.