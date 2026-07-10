Calciomercato Napoli e Roma: arriva l’offerta per Garnacho

L’ala argentina è stato messo sul mercato dal Chelsea, ecco gli ultimi aggiornamenti

Pagato circa 46 milioni di euro la scorsa estate, Alejandro Garnacho ha reso al di sotto delle aspettative al Chelsea e il club londinese ha deciso di mettere sul mercato il calciatore. L’ex Manchester United, come noto ormai da mesi su queste pagine, è un profilo che piace a Gian Piero Gasperini, ma anche al Napoli, protagonista di un ritorno di fiamma dopo le trattative di un anno e mezzo fa.

La Roma ha effettuato più di un sondaggio per il 22enne argentino nato a Madrid, ma vorrebbe trattare il calciatore solo in prestito con riscatto. Una formula che, al momento, non stuzzica affatto i Blues che sperano almeno di recuperare la cifra spesa la scorsa estate per il calciatore.

Richieste legittimate anche dai sondaggi ricevuti dall’Arabia. Secondo Ben Jacobs, infatti, negli ultimi giorni l’Al Qadsiah ha fatto un tentativo concreto per il calciatore.

Il club arabo, ovviamente, non avrebbe alcuna difficoltà ad assecondare le richieste economiche dei Blues, resta da vedere se Garnacho avrà voglia di aprire alla destinazione araba prima di aver esplorato altre possibilità europee.