Rashford proposto a due italiane: la risposta della Roma

L’attaccante esterno inglese non è stato riscattato dal Manchester United, che spera in una cessione definitiva

Reduce da una stagione molto buona al Barcellona (14 gol e 14 assist in 49 presenze), Marcus Rashford poteva essere riscattato dai catalani entro il 15 giugno, ma le spese folli per Anthony Gordon hanno suggerito ai blaugrana di non sfruttare il diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro.

Dopo il Mondiale con l’Inghilterra (1 gol in 4 apparizioni sin qui) e le canoniche tre settimane di ferie, l’ala 28enne si presenterà al raduno con il Manchester United, a men che i Red Devils non riescano a cedere il calciatore prima.

Il Tottenham è stato sin qui il club che ha sondato con maggiore concretezza il ragazzo che, tuttavia, vorrebbe giocare la Champions la prossima stagione. Secondo Asromalive.it alcuni intermediari hanno anche sondato il terreno con la Roma e il Napoli. Il profilo piace ad entrambi i club, ma il calciatore non rappresenta una priorità per le italiane, visto l’attuale stipendio da circa 8,4 milioni di euro, bonus inclusi.

Con un ritorno al Barça che non si può escludere al 100%, sulle tracce del calciatore ci sono anche l’Aston Villa e il Newcastle, ma anche Galatasaray e, soprattutto, Fenerbahçe che ha avviato una vera trattativa proprio in questi giorni.