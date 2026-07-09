Lo vogliono Milan e Roma e lui vuole la Champions: 30 milioni

Novità molto interessanti su un obiettivo condiviso da giallorossi e rossoneri

Estromesso dalla Champions League anche a causa della strepitosa rimonta della Roma, il Milan ha deciso di ripartire da Ruben Amorim e di accelerare subito sul calciomercato, spendendo più di 100 milioni di euro per Gonçalo Ramos e Gila.

Un altro difensore, un centrocampista e un attaccante esterno sono le altre esigenze del club rossonero, che molto probabilmente saluterà Rafael Leao, offerto anche ai giallorossi di recente. Ad oggi, la dirigenza milanista ha deciso di non ascoltare offerte per Pulisic, seguito dai pure dai capitolini.

Ma gli intrecci tra le due società non sono finiti qui. Nelle scorse settimane, infatti, gli scout italiani per la mediana hanno monitorato anche Danilo Santos. Reduce dall’eliminazione ai Mondiali con il Brasile, il centrocampista viene valutato, secondo ESPN, 30 milioni di euro dal Botafogo.

Secondo il media brasiliano, il 25enne ex Nottingham Forest vorrebbe tornare in Europa per giocare in uno dei maggiori campionati europei e coronare il sogno di disputare la Champions League, un’opportunità che i rossoneri non possono garantirgli.

Visti i costi di un’eventuale trattativa, però, la Roma potrebbe affondare il colpo solamente in caso di cessione di uno tra El Aynaoui, Koné o Pisilli. Oltre all’aspetto economico, un altro ostacolo è rappresentato dalla concorrenza di Arsenal, Barcellona, Galatasaray, Manchester United (che però ha già preso Andrey Santos ed Ederson in mediana) e Napoli.