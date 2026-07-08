Non solo Greenwood, Roma accerchiata da due big

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni di calciomercato sulla squadra giallorossa

Nonostante il secondo comunicato ufficiale del Fenerbahçe dedicato a smentire le voci su non meglio specificati acquisti chiusi dal club turco, la trattativa tra la dirigenza di Istanbul e il Marsiglia per Mason Greenwood è davvero alle battute finali.

Sia in Francia che in Turchia hanno dato tutti i dettagli dell’accordo, ma anche in Italia l’accelerazione decisiva del Fener è ormai di dominio pubblico. Ma il dossier Greenwood non è l’unico pericolante in casa Roma.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano, infatti, di un accerchiamento di almeno due big europee. Nel confermare il forte interesse della Roma per il calciatore, Nieuws Blad parla oggi di un prepotente ritorno di fiamma da parte dell’Arsenal e dell’Atletico Madrid per Nicolò Tresoldi.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un sì del ragazzo al corteggiamento giallorosso, ma visto come sta andando a finire con Greenwood, il presunto gradimento del calciatore lascia davvero il tempo che trova.