Due flop mondiali al posto di Koné: bivio Roma

Il centrocampista giallorosso sta facendo un grande Mondiale, a differenza di altri mediani

Tra i migliori in campo contro il Paraguay, Manu Koné spera di aver definitivamente conquistato la fiducia di Didier Deschamps, che lo aveva messo in panchina nei sedicesimi di finale contro la Svezia. A suon di ottime prestazioni, il centrocampista della Roma continua a calamitare le attenzioni di diversi club europei, ma l’unica offerta ufficiale arrivata a Trigoria resta quella di un mese fa dell’Atletico Madrid, rifiutato dal calciatore.

Con una base d’asta non inferiore ai 50 milioni di euro, il club giallorosso non esclude una cessione nel corso della sessione estiva di calciomercato, anche perché l’entourage del ragazzo ha ricevuto nuovi sondaggi dalla Premier League, dove Arsenal, Chelsea, Manchester United e Newcastle sono alla ricerca di uno o due rinforzi in mediana.

Per la sua eventuale sostituzione, nelle ultime ore Leggo ha accostato al club giallorosso il nome di Quinter Timber. Il centrocampista del Marsiglia è stato un vero flop ai Mondiali, con appena due presenze e un rigore sbagliato contro il Marocco.

A proposito di flop mondiali, ai Red Devils nelle ultime ore è stato suggerito di mollare Koné per provare a prendere con 65 milioni di sterline Bruno Guimaraes, che ha sbagliato in malo modo un rigore contro la Norvegia sul risultato di 0-0. “Prenderei in considerazione Koné – ha detto l’ex United Saha a Metro – ma ad essere onesti preferirei avere un giocatore un po’ più esperto”.

“Ha tantissimo talento e qualità; non sto dicendo che non sarebbe un buon acquisto. Chi arriverà per sostituire Casemiro dovrà garantire maggiore equilibrio e avere la necessaria esperienza. Forse sarebbe meglio puntare su qualcuno che avesse già giocato in Premier League. Magari uno come Bruno Guimarães sarebbe più adatto”.