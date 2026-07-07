Roma salvata dall’ex giallorosso: svolta Soulé

L’attaccante argentino resta sul mercato e una nuova squadra si è fatta viva

Non convinto dalle ricche proposte dall’Arabia e mai realmente trattato dai club tedeschi (Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Stoccarda non hanno fatto offerte ufficiali) entro il 30 giugno, Matias Soulé resta un nome caldo per il calciomercato della Roma in uscita.

Valutato dai giallorossi 35-40 milioni di euro, l’attaccante argentino vorrebbe rimanere nella Capitale, ma un’eventuale offerta dalla Premier League verrebbe presa in seria considerazione dal 23enne mancino, che in passato ha ricevuto solamente sondaggi informali da parte di Aston Villa, Bournemouth e Tottenham.

Oltre a Thiago Pinto, però, ora ci sarebbe un altro ex dirigente giallorosso sulle tracce di Soulé. Secondo il giornalista Augusto Ciardi, infatti, il Sunderland avrebbe chiesto informazioni sull’ex calciatore della Juventus, portato nella capitale proprio dall’attuale direttore sportivo dei Black Cats, Florent Ghisolfi.