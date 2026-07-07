Dalla Turchia, accordo totale e Greenwood in ritiro: ecco le cifre

Fotomac riporta un aggiornamento di calciomercato incredibile su Fenerbahçe e Roma

Mentre in Italia si parla ancora degli ultimi dettagli da limare prima di inviare la definitiva offerta ufficiale al Marsiglia per Mason Greenwood, in Turchia i media locali fanno la corsa a fornire cifre e dettagli di quello che viene già etichettato come un grande colpo del Fenerbahçe.

Sin qui, la stampa italiana ha parlato sempre di ottimismo in ottica Roma, in virtù di un accordo economico raggiunto con il padre del calciatore settimane fa e della ferma volontà del ragazzo di giocare la Champions League con la maglia giallorossa, ma più passano i giorni, più si offre agli altri club la possibilità di muovere passi concreti con la società francese e non solo.

Detto che l’Atletico Madrid non ha mai affondato il colpo, nonostante le smentite ufficiali da Istanbul, il Fener secondo la stampa turca avrebbe praticamente chiuso tutti gli accordi, sia con il calciatore che con l’OM.

Ne è convinto, ad esempio, Fotomac, che parla di un calciatore atteso nel weekend nel ritiro austriaco del club turco, “salvo imprevisti”. Secondo i media turchi, l’intesa è stata raggiunta a 45 milioni pagabili in sette rate, ma con i bonus la cifra complessiva supererebbe i 50 milioni di euro. Per l’ex Manchester United sarebbe pronto un quinquennale (4+1) da 11 milioni a stagione.