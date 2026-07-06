L’eroe dei Mondiali per il Milan: 30 milioni e scippo alla Roma

Il club rossonero vuole rinascere dopo due anni senza Champions League

Arrivato da poco sulla panchina del Milan, Ruben Amorim ha scartato subito un mega regalo in attacco, Gonçalo Ramos, e ha benedetto il sorpasso rossonero sulle pretendenti per Mario Gila, ma si aspetta almeno altri tre o quattro rinforzi per tornare subito competitivi in campionato e provare a vincere l’Europa League.

Un centrocampista, un altro difensore centrale e un attaccante esterno sono stati già individuati come gli obiettivi inderogabili dal tecnico portoghese, che ha già dato il via libera alla cessione di Rafael Leao, accostato anche alla Roma nelle ultime ore.

Per quanto riguarda il ruolo di ala, le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da TMW parlano di una possibile sfida tra rossoneri, Como e Roma per uno dei migliori giocatori del Mondiale: Andreas Schjelderup.

Autore di 3 assist, compresi i 2 decisivi per Haaland durante Brasile-Norvegia, il calciatore del Benfica è stato già accostato ai giallorossi, sia la scorsa estate che a gennaio, quando anche il Parma aveva effettuato un’offerta ufficiale. A distanza di mesi, il 22enne di Bodo è passato dall’essere un esubero a buon mercato ad un calciatore valutato non meno di 30 milioni di euro dal presidente Rui Costa.