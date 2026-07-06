Leao offerto alla Roma: cifre e dettagli

Il Milan vuole cedere l’attaccante portoghese, che è stato proposto anche ai giallorossi

Rafael Leao alla Roma. È questa l’ultima ed esplosiva indiscrezione di calciomercato legata al mondo giallorosso. Nonostante siano connazionali, nei giorni scorsi Ruben Amorim ha ribadito alla proprietà rossonera la centralità di Christian Pulisic nel suo progetto tattico e la volontà di riportarlo a sinistra, dando il via libera alla cessione del portoghese ex Lille.

D’altronde, fu lo stesso numero 10 del Milan dal raduno portoghese a dichiarare i propri propositi d’addio, ma sin qui non sono arrivate offerte pienamente soddisfacenti per Red Bird. Arsenal, Tottenham, Newcastle sono tre delle tante squadre che hanno ricevuto il dossier Leao in queste settimane, ma secondo il Romanista il suo nome sarebbe stato segnalato anche ai giallorossi.

A caccia di rinforzi sulla fascia sinistra d’attacco, la Roma ha manifestato gradimento nei confronti del calciatore, ma l’operazione resta molto complicata a causa dei costi.

Nonostante i rossoneri abbiano aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto, infatti, non si scende da una valutazione complessiva di 60 milioni di euro. Non è escluso che con il passare del tempo il Milan non decida di abbassare le proprie pretese, ma resta comunque l’ostacolo dell’ingaggio di Leao, che percepisce circa 7 milioni di euro con bonus.