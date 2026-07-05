Dal Milan alla Roma: oltre 50 milioni per sognare

La possibilità di capitalizzare eventuali sconti è ormai sconti: il quadro è ormai definito

Non è affatto un mistero ma una sintetica constatazione: si prospetta un’estate decisamente calda per il reparto offensivo della Roma, pronto ad andare incontro ad un massiccio restyling.

Prescindendo almeno per il momento dal futuro di Greenwood – per il quale i contatti tra le parti vanno comunque avanti – un nome finito in tempi e in modi diversi in orbita Roma è quello del brasiliano Rômulo.

Reduce da una stagione convincente sotto il profilo realizzativo perché impreziosita da nove gol e quattro assist, il jolly classe 2002 è finito nell’agenda di molti addetti ai lavori.

Tecnica, qualità e capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno sono sicuramente alcuni degli ingredienti per i quali si stanno creando i presupposti per una vera e propria asta per Romulo.

Forte dell’interessamento di non pochi club – oltre alla Roma, anche il Milan ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione – il Lipsia non intende fare sconti e chiede più di 50 milioni di euro per lasciarlo partire. A riferirlo è Ekrem Konur.