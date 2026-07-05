Calciomercato Roma, arriva al posto di Garnacho con la clausola

L’attaccante argentino è un profilo che stuzzica Gasperini e la dirigenza giallorossa

Anticipato il 29 maggio sul canale twitch di Asromalive.it, l’interesse della Roma per Alejandro Garnacho non è ancora sfociato in una trattativa ufficiale. Il club giallorosso ha chiesto informazioni sulle condizioni del Chelsea che, dopo un anno a dir poco deludente, ha deciso di vendere l’argentino in estate.

Per affondare il colpo, il club giallorosso ha bisogno di un’apertura al prestito da parte dei Blues che, dal canto loro, hanno già attivato le manovre di calciomercato per trovare un nuovo attaccante esterno, più funzionale alle esigenze tecnico-tattiche di Michael Carrick.

E questa ricerca ha portato anche ad un ex obiettivo giallorosso: Crysencio Summerville. Secondo Team Talk, infatti, il club londinese resta ancora in corsa per l’ala olandese, nonostante il Manchester United sia in netto vantaggio.

Anche Aston Villa, Fulham, Newcastle e Tottenham sono sulle tracce del calciatore del West Ham, ingolositi dalla clausola rescissoria da 40 milioni di sterline presente sul contratto del calciatore. Summerville al posto di Garnacho, dunque, ma non in giallorosso.