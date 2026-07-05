Greenwood alla Roma, la svolta: scendono in campo i Friedkin

Il futuro dell’attaccante del Marsiglia si intreccia in maniera osmotica con le mosse della Roma: ecco come stanno le cose

A tenere banco in queste roventi ore di calciomercato è sicuramente il futuro di Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia, da tempo oggetto dei desideri della Roma, è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di indiscrezioni.

La smentita ufficiale del Fenerbahçe alle voci secondo cui vertici dirigenziali del club turco fossero in Francia per provare a strappare l’accordo col giocatore non è affatto passata inosservata.

Dal canto suo, forte della volontà del ragazzo che ha da tempo raggiunto l’intesa di massima con i giallorossi, la Roma è chiamata a stringere i tempi per evitare l’inserimento dell’Atletico Madrid che continua ad osservare guardingo l’evolversi della situazione.

Ecco perché nella giornata di martedì 7 luglio è attesa la formalizzazione dell’offerta da 45 milioni di euro con cui i Friedkin intendono sbloccare un’operazione già delineata nei suoi aspetti essenziali.

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che, fornendo un quadro generale sulla situazione legata a Greenwood, spiega poi come i capitolini non abbiano mollato la presa neanche per Diego Moreira, profilo caldeggiato entusiasticamente sia da D’Amico che da Gasperini.