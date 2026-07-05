Nuovo capo scout Roma: forte la candidatura di Fratini, la situazione | ASRL

La traccia è stata ormai delineata nei suoi aspetti: chi è il profilo seguito dai giallorossi

Un’attenzione al presente ma un’occhiata rivolta anche al futuro: in questa duplice prospettiva si sta orientando una Roma che, perseguendo una politica oculata, vuole spiccare il voto consolidando alcune delle sue fondamenta.

Rientrano in quest’alveo i contatti concreti portati avanti per Michele Fratini che, come appreso da Asromalive.it, è stato individuato dai Friedkin come uno dei candidati più accreditati per il ruolo di capo scouting.

Seguito in passato anche dalla Juventus – con cui però non è mai riuscito a suggellare l’accordo – Fratini è stato premiato per due anni di fila come miglior scout italiano tra il 2022 e il 2023 oltre ad aver lavorato per le Nazionali italiane dall’Under 15 all’Under 19.

Il tutto impreziosito dalla “gavetta” fatta al Torino e in Serie C con Montichiari e Viareggio: esperienze che ne hanno cementato fiuto e talento aiutandolo nelle tappe future.

In un mosaico ancora tutto da comporre, dunque, la Roma è ritornata alla carica per Fratini: i dialoghi sono aperti e non è escluso che si possano registrare segnali di svolta già nei prossimi giorni.