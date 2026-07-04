Inter su Mancini: lo scambio proposto alla Roma

Il difensore giallorosso vuole il rinnovo, ma i nerazzurri restano vigili sullo sfondo

Tra i migliori difensori della scorsa stagione e decisivo nella corsa Champions League con la decisiva doppietta contro la Lazio, Gianluca Mancini è da gennaio scorso in trattative per il rinnovo di contratto con la Roma. Attualmente in scadenza a giugno 2027, il numero 23 giallorosso vuole rimanere nella Capitale e si aspetta un’accelerazione nei prossimi giorni sull’accordo da 3 milioni più bonus fino al 2030.

Pur ribadendo l’assoluta priorità al club giallorosso, il difensore toscano è finito nei radar di diversi club e la sua situazione viene monitorata con attenzione anche, se non soprattutto, dall’Inter.

Impegnata nelle trattative per Chalobah, la dirigenza nerazzurra non esclude un secondo colpo in difesa visto che, alle partenze come svincolati di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, potrebbero aggiungersi anche quella di Alessandro Bastoni, nel mirino del Real Madrid e della Premier e di Benjamin Pavard.

Proprio il difensore francese, secondo quanto appreso da Asromalive.it, è stato individuato come una potenziale contropartita tecnica da offrire al club giallorosso. Rientrato dal prestito al Marsiglia, il 30enne ex Bayern Monaco secondo il giornalista Giorgio Musso viene valutato 10-15 milioni di euro dai nerazzurri, almeno 10 milioni in meno rispetto al prezzo di Mancini.

Non è la prima volta che il nome di Pavard finisce in orbita giallorossa, visto che già durante i nuovi approcci di fine maggio per Manu Koné, tramite intermediari i nerazzurri avevano sondato il terreno per venire incontro alla valutazione da 50 milioni del francese, incontrando tuttavia il muro giallorosso anche per l’elevato ingaggio percepito dal francese (5 milioni netti).