Non solo Inter: tris italiano su Pisilli, muro Roma

Tutti pazzi per il centrocampista giallorosso, compresi la Roma e Gasperini

Continuano ad arrivare retroscena e aggiornamenti sul futuro di Niccolò Pisilli. Protagonista di una seconda parte di stagione molto positiva, il centrocampista romano ha rischiato di partire a gennaio, visto lo scarso minutaggio collezionato nel girone d’andata, ma ha saputo conquistare la fiducia di Gian Piero Gasperini a suon di buone prestazioni.

Al punto che il tecnico piemontese lo ritiene ora un punto fermo da non sacrificare sull’altare delle plusvalenze. Lo scorso 30 giugno, la Roma ha rispedito al mittente l’offensiva del Porto, pronto ad offrire 25 milioni di euro per il ragazzo. In precedenza si era parlato di un interessamento da parte dell’Inter, ma il club nerazzurro non è stato l’unico a sondare il terreno.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, anche Juventus e Milan si sono scontrate contro il muro del club giallorosso, che ritiene incedibile il 21enne a men che non arrivino offerte da almeno 35-40 milioni di euro.