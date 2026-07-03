“Accordo raggiunto con Dybala”: tutti i dettagli del rinnovo

Arriva un aggiornamento molto importante sul futuro della Joya, manca solo l’ufficialità

Dopo le nubi dissipate dal Corriere dello Sport in mattinata sulla stizza di Paulo Dybala di fronte alla gestione della Roma del rinnovo contrattuale, in queste ore stanno emergendo aggiornamenti totalmente agli antipodi, con un cielo che sembra sempre più sereno sopra a Trigoria.

Secondo Filippo Biafora, infatti, la Joya e Tony D’Amico hanno raggiunto un accordo totale sulla durata del contratto: un rinnovo annuale con rinnovo automatico legato alle presenze del calciatore. Per la fumata bianca definitiva mancherebbero solo gli ultimi dettagli sui bonus.

Il Romanista è ancora più netto e parla di un’intesa totale, anche per quanto riguarda i bonus. L’annuncio della firma della Joya sarà così il primo tra i calciatori svincolatisi il 30 giugno, ma a stretto giro di posta potrebbe arrivare anche quello di Celik.

Tornando all’argentino, la parte fissa sarà vicina ai 3 milioni di euro, con bonus legati alle presenze e ad altri obiettivi individuali e collettivi.