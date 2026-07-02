El Shaarawy, maxi offerta e niente Genoa: De Rossi si consola in casa Roma

L’allenatore dei rossoblu vuole un altro calciatore della Roma, tutti i dettagli

Dopo aver acquistato a titolo definitivo Tommaso Baldanzi, Daniele De Rossi continua a monitorare suoi ex calciatori alla Roma per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato arrivano, tuttavia, come una doccia gelata per l’ex allenatore giallorosso. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, Stephan El Shaarawy, dato a lungo per vicinissimo al Genoa, ha ricevuto una ricca offerta biennale dall’Arabia.

Nelle ultime ore, l’Al-Shabab ha proposto un biennale da 10 milioni di euro a stagione all’ex Roma che, tuttavia, vorrebbe un triennale. Per l’attacco, DDR ha chiesto anche alla dirigenza ligure di fare un tentativo per Artem Dovbyk.

Convinto a venire in Italia proprio da una telefonata di De Rossi, l’attaccante ucraino ha una valutazione superiore ai 20 milioni e un ingaggio molto alto e un eventuale trasferimento in Liguria potrebbe arrivare solamente in prestito.