El Shaarawy, maxi offerta e niente Genoa: De Rossi si consola in casa Roma

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L’allenatore dei rossoblu vuole un altro calciatore della Roma, tutti i dettagli

Dopo aver acquistato a titolo definitivo Tommaso Baldanzi, Daniele De Rossi continua a monitorare suoi ex calciatori alla Roma per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

El Shaarawy esulta sotto il settore
El Shaarawy, maxi offerta e niente Genoa: De Rossi si consola in casa Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

Le ultime indiscrezioni di calciomercato arrivano, tuttavia, come una doccia gelata per l’ex allenatore giallorosso. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, Stephan El Shaarawy, dato a lungo per vicinissimo al Genoa, ha ricevuto una ricca offerta biennale dall’Arabia.

Nelle ultime ore, l’Al-Shabab ha proposto un biennale da 10 milioni di euro a stagione all’ex Roma che, tuttavia, vorrebbe un triennale. Per l’attacco, DDR ha chiesto anche alla dirigenza ligure di fare un tentativo per Artem Dovbyk.

Convinto a venire in Italia proprio da una telefonata di De Rossi, l’attaccante ucraino ha una valutazione superiore ai 20 milioni e un ingaggio molto alto e un eventuale trasferimento in Liguria potrebbe arrivare solamente in prestito.