Greenwood alla Roma, avanti tutta: le tappe per il sì

Prosegue il corteggiamento dei giallorossi per il top player del Marsiglia: ecco come stanno le cose

Obiettivo da tempo cerchiato in rosso nella lista dei desideri della Roma, Mason Greenwood continua a calamitare non poche indiscrezioni di mercato. Forte dell’apertura convinta del ragazzo, i giallorossi si apprestano ad intensificare il pressing con il Marsiglia che continua a chiedere 50 milioni di euro.

Come riferito da Romasport.eu, sia l’Atletico Madrid che il Fenerbahçe continuano a monitorare con attenzione la situazione: disposti a giocarsi tutte le loro carte, i provenzali hanno messo sul piatto un’offerta da sette milioni di euro a stagione per provare a convincere l’ala inglese.

Dal canto suo la Roma è fiduciosa di capitalizzare il vantaggio acquisito nelle ultime settimane anche grazie alla sapiente opera di mediazione di Gasperini che sta spingendo tanto affinché le parti possano trovare la quadra in tempi relativamente brevi.

Dopo aver rifiutato le ricche avances dall’Arabia, Greenwood ha messo la Roma in pole position nella sua personalissima lista di gradimento: i prossimi giorni potranno essere quelli decisivi per avvicinarsi alle richieste del Marsiglia che ha tutte le carte in regola per alimentare una vera e propria asta internazionale.