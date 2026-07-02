Non solo Greenwood: doppia sfida con l’Atletico Madrid

Le manovre di calciomercato della Roma si intrecciano con quelle iberiche

Intermediari a Trigoria, dirigenti della Roma a Marsiglia, incontro serale con l’Atletico Madrid. La cronaca di ieri sulla telenovela Greenwood è stata a dir poco confusionaria e ha prodotto tre versioni diverse sul futuro dell’attaccante inglese nel giro di poche ore.

Le uniche certezze al momento sono la volontà del club giallorosso di accelerare i tempi con una nuova offerta ufficiale e il ritorno dei fiamma dei Colchoneros, a caccia di rinforzi in attacco soprattutto qualora Julian Alvarez dovesse impuntarsi sul fronte addio.

I possibili punti di scontro o d’incontro sull’asse Madrid-Roma non si limitano solamente all’ex Manchester United e nemmeno alle voci su Molina e Ruggeri.

Secondo Luca Cerchione ci sarebbe una trattativa concreta tra Roma e Bruges per Nicolò Tresoldi, altro obiettivo dei colchoneros per il reparto offensivo. Durante il suo intervento a OCW, il giornalista ha parlato di un’operazione portata avanti con la mediazione di Alessandro Moggi.

Autore di 23 gol e 9 assist in stagione, il 21enne di Cagliari è stato accostato alla Serie A già in passato, quando si è parlato di Como, Juventus, Lazio e Milan.