La Roma accelera per Greenwood: “Sono in città”

Entra nel vivo la trattativa per l’attaccante inglese, fortemente voluto da Gasperini

Scavallata la data del 30 giugno senza cedere nessun big e con la consapevolezza che anche le cessioni fatte entro il 31 luglio verranno valutate dall’UEFA per il fair play finanziario, la Roma da oggi è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per le trattative in entrata.

E il fronte più caldo è, ovviamente, quello di Mason Greenwood. Gian Piero Gasperini ha chiesto l’attaccante inglese a gran voce e Tony D’Amico ha tutte le intenzioni di accontentarlo, con il via libera della famiglia Friedkin.

A breve, i giallorossi formalizzeranno un’offerta da circa 45 milioni più bonus al Marsiglia, anche perché in tutti questi giorni hanno ricevuto rassicurazioni importanti sulla volontà del calciatore di trasferirsi nella Capitale.

Atletico Madrid e Fenerbahçe hanno avuto contatti concreti, ma il club giallorosso ha deciso di sprintare e di provare a chiudere entro l’inizio del raduno a Trigoria dove, secondo Luca Cerchione, oggi erano presenti gli intermediari di Greenwood per una riunione con la dirigenza romanista in sede.

Anche in Turchia sono convinti che qualcosa si stia muovendo in maniera molto concreta. Secondo il giornalista di fanatik, Samet Cayir, sarebbero in realtà i dirigenti romanisti a trovarsi a Marsiglia per provare a sbloccare l’accordo con il club francese.

Al netto di queste indiscrezioni, tutte da verificare, è fuor di dubbio la volontà della Roma di rompere gli indugi a stretto giro di posta con l’offerta scritta e ufficiale.