Scambio e soldi dalla Juve: la Roma ha detto un altro no

Spunta una seconda offerta da parte dei bianconeri, rifiuto netto dei capitolini

La Juventus chiama, la Roma rifiuta. È questo il refrain che ha caratterizzato le ultime ore del calciomercato estivo in Italia. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della proposta da almeno 40 milioni di euro per Mile Svilar, prontamente rifiutata, ma questa non è stata l’unica offerta bianconera arrivata sulla scrivania di Tony D’Amico.

Deciso, su indicazione di Gasperini e dei Friedkin, a trattenere tutti i big in assenza di offerte davvero irrinunciabili, il direttore sportivo giallorosso ha regalato un altro due di picche perentorio a Giovanni Carnevali e il suo staff.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, la Vecchia Signora avrebbe provato anche ad inserire il cartellino di Teun Koopmeiners nella trattativa per Svilar, ma lo scambio con l’ex pupillo del Gasp è stato rifiutato.