Juve e Roma: ecco lo scambio che chiude i giochi

Sono ore roventi nel calciomercato di bianconeri e giallorossi, gli ultimi aggiornamenti

Dopo la Champions League il calciomercato. L’eterna rivalità sportiva tra Juventus e Roma ha visto trionfare i giallorossi sul rettangolo verde, ma la sfida e gli intrecci reciproci si sono ora spostati sull’agguerrito ring del mercato.

Alla ricerca di un nuovo portiere dopo il rendimento a dir poco al di sotto delle aspettative di Michele Di Gregorio, il club bianconero di recente ha rimesso nel mirino anche Mile Svilar, con tanto di potenziale offerta rispedita al mittente dal club giallorosso.

Per quanto riguarda le manovre di bianconeri e giallorossi, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile scambio che chiuderebbe immediatamente i giochi per Juve e Roma.

Accostato alla Vecchia Signora e ai capitolini, ma anche ad Atalanta e Lazio, secondo Team Talk Lewis Ferguson non avrebbe escluso un ritorno ai Rangers Glasgow dove ha militato solo nelle giovanili.

Valutato circa 17 milioni di euro dal Bologna, il 26enne scozzese potrebbe finire al centro di uno scambio con Nicolas Raskin, da tempi non sospetti sul taccuino dei rossoblù e attualmente impegnato ai Mondiali con il Belgio.