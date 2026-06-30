Cessione lampo della Roma: trattativa molto avanzata

Il club giallorosso vuole chiudere nelle prossime ore una cessione a sorpresa

Il 30 giugno è arrivato e con i suoi 36 gradi sta surriscaldando anche le manovre in uscita del calciomercato Roma. Come è noto, senza offerte all’altezza delle aspettative, il club giallorosso è pronto anche a contemplare nuove sanzioni da parte dell’UEFA, ma fino a prova contraria non si può escludere alcuno scenario.

Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di un blitz ufficiale da parte della Juve per Svilar, ma in queste ore a Trigoria si sta lavorando intensamente anche ad un’altra cessione che potrebbe realmente chiudersi entro poche ore.

Dopo aver già incamerato risorse importanti dalle cessioni dei calciatori ceduti in prestito la scorsa stagione, secondo Filippo Biafora il club capitolino è pronto a chiudere un’altra operazione in uscita.

Su X il giornalista de il Tempo ha parlato di una trattativa in fase avanzata con il Betis per la cessione di Salah-Eddine. Il club andaluso ha bisogno di un esterno sinistro e le negoziazioni per Angelino non sono mai decollate definitivamente.

Già da giorni, i due club sono in contatto per provare a chiudere gli accordi a breve. Dopo una stagione positiva al PSV, l’esterno marocchino ieri ha festeggiato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, eliminando l’Olanda.