Maxi affare con la Juve, batosta Roma: si chiude al fotofinish

Affare lampo e nuova svolta per i giallorossi: ecco cosa cambia per i tre club interessati
Intenzionata ad esaudire le richieste di Luciano Spalletti, la Juventus potrebbe intersecare le sue mosse di mercato con quelle della Roma. Sia Carnevali che D’Amico sono infatti alla ricerca di innesti importanti con cui puntellare i rispettivi reparti offensivi: i nomi non mancano affatto.
In tal senso, cercato in tempi e in modi diversi dai giallorossi – che in realtà non hanno mai approfondito i dialoghi restando sempre nell’alveo dei sondaggi esplorativi – Jeff Ekhator potrebbe finire a sorpresa alla Juventus.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore avrebbero preso quota i contatti tra la “Vecchia Signora” e il Genoa sulla base di un’operazione complessiva da 15 milioni di euro.
Intenzionata ad andare incontro al forcing bianconero per mettere a segno una plusvalenza importante entro il 30 giugno, il Genoa si fionderebbe poi su David Puczka, terzino sinistro austriaco in forza alla Juventus Next Gen.
Nei dialoghi tra i due club sarebbe finito anche Cabal per il quale, però, manca il via libera del giocatore che preferirebbe altre piazze per rimettersi in gioco: il tavolo, insomma, è più aperto che mai.