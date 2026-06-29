Delusione Soulé: la scelta è un messaggio alla Roma

In quale squadra giocherà Soulé nella prossima stagione? Tutti i risvolti delle ultime indiscrezioni

Il futuro di Matias Soulé è più nebuloso che mai. Disposta ad ascoltare offerte per l’attaccante argentino, la Roma non è comunque intenzionata a scendere al di sotto di quei 40 milioni di euro chiesti in tempi e in modi diversi (al netto del 10% sulla rivendita da corrispondere alla Juventus).

Al di là dei sondaggi esplorativi effettuati da diversi club in Bundesliga e in Premier League – Stoccarda, Borussia Dortmund, West Ham e Aston Villa su tutti – gli attestati di stima più concreti per il ragazzo sono arrivati dall’Arabia.

Ipotesi saudita che, però, come riferito da Eleonora Trotta, non sembra intrigare più di tanto il ragazzo. Deluso dalla posizione del club, disposto ad “immolarlo” sull’altare del bilancio considerandolo non incedibile, l’esterno offensivo sembra propenso a ragionare con calma sulle prossime mosse prendendosi del tempo per valutare il da farsi.

Non entusiasmato dalle offerte saudite, Soulé non ha alcuna fretta di sciogliere le tante riserve che aleggiano attorno al suo dossier e aspetta che le destinazioni più gradite possano materializzarsi in modo concreto.

Almeno a stretto giro di posta, insomma, è difficile immaginare che si possano creare le premesse per una sua partenza: staremo a vedere come lo scenario potrà cambiare nel medio periodo.