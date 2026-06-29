Greenwood ha detto no: cosa cambia per la Roma

Il giocatore fa saltare il banco senza se e senza ma: è arrivata un’ulteriore conferma a riguardo
Centro nevralgico dei discorsi in entrata della Roma, il dossier riguardante il possibile trasferimento di Mason Greenwood nella Capitale continua a tenere banco senza soluzione di continuità.
Nonostante la disponibilità di massima del giocatore, i giallorossi non hanno ancora affondato il colpo in maniera decisa per i ben rinomati target di bilancio in scadenza il 30 giugno.
Dal canto suo, secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, l’attaccante di proprietà del Marsiglia ha rispedito al mittente corpose offerte provenienti dall’Arabia Saudita rifiutando le proposte messe sul piatto dall’Al-Ahli, all’Al Qadsiah e dall’Al-Diriyah.
Una presa di posizione forte quella dell’inglese per il quale, però, continua ad essere forte il pressing del Fenerbahçe, disposto ad accontentare le richieste economiche del ragazzo ma non ancora pronto a raggiungere i 55 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) chiesti dal club provenzale.
La partita per Greenwood, insomma, si prospetta più aperta che mai: le sorprese sono dietro l’angolo, la Roma è avvisata.