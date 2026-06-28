Dall’Inter alla Roma: via libera da 30 milioni

I nerazzurri e i giallorossi sono stati avvisati senza soluzione di continuità: non ci sono dubbi a riguardo

In un mosaico ancora tutto da comporre, la Roma ha cerchiato in rosso diversi obiettivi a cui dare la caccia. A tal proposito, tra i reparti sotto la lente di ingrandimento di D’Amico impossibile non menzionare le corsie esterne, oggetto di interessanti valutazioni nel quartier generale giallorosso.

Un nome che non è sparito dai radar dei capitolini è ad esempio quello di Nehuel Molina, al centro dei pensieri di diversi club, in Serie A ma non solo.

Sondato sia dalla Roma che dalla Juventus, l’argentino potrebbe ora diventare un’occasione concreta per l’Inter che, dopo il fallimento della trattativa Palestra, si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Come riferito da Tuttosport, però, l’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire un calciatore nei confronti del quale Simeone nutre una profonda stima.

Ecco perché, nel caso in cui i Colchoneros non dovessero abbassare le proprie pretese, le ambizioni dei club italiani di portare a termine l’opzione si preannunciano tutt’altro che concrete.